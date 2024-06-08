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4 gündür aranan doktor ormanda ölü bulundu

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Antalya Serik'te yakınlarını ziyaret ettikten sonra 4 gündür haber alınamayan doktor Deniz Toman'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. 32 yaşındaki doktorun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra kendisinden haber alınamayan ve 4 gündür aranan 32 yaşındaki doktor Deniz Toman'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

4 HAZİRAN'DAN BERİ HABER ALINAMADI

Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret eden Toman'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekiplerce Kargıcak mevkiinde yer alan ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

4 gündür aranan doktor ormanda ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı bugünkü aramada doktor Deniz Toman'ın (32) cansız bedenine ulaşıldı.

Toman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA / Güncel

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