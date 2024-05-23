Üye Girişi
Haberler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkat çekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için oturma eylemi ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Üniversite bünyesindeki Ahmed-i Hani Bilim Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ve öğrenci kulüpleri tarafından koordine edilen etkinlikler, İsrail'e tepki göstermek ve Gazze ile dayanışma sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için oturma eylemi ile farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

Üniversite bünyesindeki Ahmed-i Hani Bilim Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ve bazı öğrenci kulüpleri koordinesinde üniversite yerleşkesindeki Yaşam Merkezi önünde, İsrail'e tepki göstermek, Gazze ile dayanışma sağlamak için başlatılan oturma eylemi sürüyor.

Oturma eyleminin 3. gününde Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve öğrenciler kitap okudu.

Rektör Karabulut, AA muhabirine, intifadanın çocuklarının 7 Ekim'de büyük bir destan yazdığını ancak Türkiye hariç Müslümanların birlik ve beraberliğinin onların arkasında olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılar yaptığını, 35 bin insanın hayatını kaybettiğini, 100 bine yakın insanın da yaralandığını hatırlatan Karabulut, şöyle konuştu:

"Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar bütün onurlu ve izzetli üniversite gençliğinin bu davaya sahip çıkması ve buradaki genç kardeşlerimizin de onlarla omuz omuza Ağrı'dan onlara selam göndermesiyle inşallah bu Filistin davasının hayra vesile bir sonuç doğuracağına yürekten inanıyorum. Bizlerin de o kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu özellikle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak ifade etmek istiyorum."

Karabulut, ülke ve medeniyet olarak her zaman dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yanında olduklarını, Filistin davasında onların yanında olmaya devam edeceklerini anlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için üniversitede çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Gençler bugün Kudüs ile ilgili kitap okuma etkinliği yaptılar. Dün sessiz bir eylem yaptılar. Bütün dünyanın sustuğu ve bir avuç mazlumun sesini çıkarttığı bir ortamda belki de 'susmak en iyi cevaptır' diye genç kardeşlerimiz dün susma haklarını kullandılar. Bir ay önce bütün üniversiteli kardeşlerimizle Filistin'e destek yürüyüşü yaptık ve çok yankı uyandırdı. Bu genç kardeşlerimizin bu davranışları mazlumların ahının sesi olacak diye düşünüyor ve inşallah gençlerin bu davaya sahip çıkması Müslümanların ve özellikle insanlığın kurtuluşuna vesile olur diye düşünüyorum."

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Gecit de İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarının sürdüğünü, dünyadaki vicdanlı insanların buna sesini yükseltmeye devam ettiğini aktardı.

"Kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız lazım"

Öğrencilerden Asiye Turan da Filistin'e destek için yaklaşık bir hafta boyunca oturma eylemi yapacaklarını dile getirerek, "Kitap okuyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, her anlamda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizler Müslüman ve nihayetinde insan olarak üstümüze düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah bizleri sorumlu tutmasın, sesimizi dünyaya ve İslam alemine duyurmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız lazım. Bu bizim kanayan yaramızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Çeçen İsrail Gazze Hani Ağrı Dış Politika Politika Güncel Haberler

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakmadan Geçme

Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı? ÖSYM YKS 2024 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YKS YER SORGULAMA EKRANI İnci Taneleri CANLI izle! 23 Mayıs Nisan İnci Taneleri 16. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! #128250 Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları! Buz Yolu ne zaman nerede çekildi? #128250 Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title