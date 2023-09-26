Ağrı'da İran uyruklu şahsın kullandığı tırda 24 kilo 810 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İran uyruklu bir şahsın kullandığı tırda yapılan aramalarda 24 kilo 810 gram sıvı metamfetamin bulundu. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.