Ağrı'da AFAD Ekipleri Arama Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimleri Veriyor

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince, öğretmen, öğrenci ile gönüllülere arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriliyor.

"Depremde Arama Kurtarma ve Destek AFAD Gönüllüsü" ile "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimleri kapsamında AFAD ekipleri, il genelinde eğitim çalışmaları yürütüyor.

AFAD İl Müdürlüğünde teorik eğitim programları düzenleyerek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren ekipler, daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) bahçesinde bulunan alanda uygulamalı eğitimler yapıyor.

Ekipler, burada gönüllü öğretmenlerden oluşan (MEB-AKUB), AFAD gönüllüleri, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri başta olmak üzere katılımcılara ekip organizasyonu ve takım çalışmasını anlatıyor.

Olay yeri yönetimi ve organizasyonu hakkında bilgilendirilen gönüllüler, enkazda arama kurtarma tatbikatı yapıyor.

Gaz maskesi takılan katılımcılar, senaryo gereği yangın çıkan binanın 2. katında mahsur kalan yaralıyı en kısa zamanda kurtarmak için hazırlıklarını yapıp adeta zamanla yarışıyor. Sedyeye konularak bina dışına çıkarılan yaralı, alandaki diğer ekiplere teslim ediliyor.

AFAD ekipleri, okulları da ziyaret ederek 17 bin 300 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi.

Depremden sonra gönüllü oldu

Doğubayazıt ilçesinde öğretmenlik yapan gönüllülerden Resmiye Ergin, AA muhabirine, 1999 Gölcük depremini yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gönüllü olmaya karar verdiğini belirten Ergin, "O dönem Ağrı'nın MEB-AKUB ekibini duydum, onlar deprem bölgesine gittiler. Ben de gitmeyi çok istedim ama eğitimini almadığım için gidememiştim." dedi.

Eğitim AFAD tarafından yeniden açıldığında başvurduğunu dile getiren Ergin, "Öncelikle teorik eğitim aldık. Psiko-sosyal destek, ilk yardım, olay yeri inceleme, toplanma, hazırlık ve bu süreçte neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Uygulamada olayda kullanılacak teknik ekipmanları tanıdık ve kullandık. Daha sonra çadır kurduk." ifadelerini kullandı.

Patnos'ta bir köy okulunda sınıf öğretmenliği yapan Buket Talan da enkazda teknik malzemeleri nasıl kullanacaklarını uygulamalı öğrendiklerini, destek ekibi olarak AFAD'ın çalışmalarına katılabileceklerini anlattı.

Öğrenciler tecrübe kazanıyor

İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinden Nazlıcan Çağla ise sahada AFAD ile koordineli bir mesleğe sahip olduklarını, sahada uygulamalı eğitim alarak tecrübe kazandıklarını kaydetti.

Aynı bölümde okuyan Kader Ayyıldız, arama kurtarma dersi kapsamında uygulamalı eğitim aldıklarını ifade ederek, "Doğal afetler ve deprem hakkında bilgi alıyoruz. Ekipmanları tanıyoruz. Yapılması zor bir meslek, biz de bunu bilerek seçtik. Bu eğitimler bize büyük tecrübe kazandırıyor. Küçükken Van depremini de yaşamıştım." diye konuştu.