Afyonkarahisar Valisi İlibada Dolması Yapımına Katıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinde kadınlarla coğrafi işaret tescilli "İlibada dolması" yapıma katıldı.

Yiğitbaşı, ilçeye bağlı Akören beldesinde kadınların davetiyle, bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen "labada bitkisi" topladı.

Kadınlarla birlikte UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar mutfağının coğrafi işaret tescilli lezzeti "İlibada dolması" saran Yiğitbaşı, besleyici bu lezzete ilişkin bilgi aldı.

Yiğitbaşı, AA muhabirine, Akören beldesindeki kadınların doğadan topladıkları labada bitkilerini hazırlanan iç harcıyla dolmaya dönüştürdüklerini söyledi.

Afyonkarahisarlı kadınların maharetli olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Şehrimizin lezzetli yemeklerini kadınlarımızın bir araya gelerek yapması bizleri mutlu etti. Biz de kadınlarımızdan öğrenmiş olduk. İlibada dolması başta olmak üzere Afyonkarahisar'ımızın çok sayıda coğrafi işaretli lezzeti bulunuyor. Herkesi de yöresel yemeklerimizi tatmaya şehrimize bekliyoruz."

Vali Yiğitbaşı'na Akören Belediye Başkanı Hacı Candan ile kadın girişimci Ayşe Safkurşun eşlik etti.