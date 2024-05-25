Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da aranması bulunan 3 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 6 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde, 5 yıl 5 ayla aranan A.A'yı Şuhut ilçesinde ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi Dinar ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.