Adıyaman'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı tutuklandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı tutuklandı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki T.B, M.A.K. ve Y.F. gözaltına alındı. ???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Emin Tezerdi - Güncel Adıyaman Hisarcık Gölbaşı Güncel Haberler

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