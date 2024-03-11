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Adıyaman'da otomobil ve motosiklet çarpışması: 2 yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumları iyi.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki plakasız motosikletle 2'inci çevre yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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