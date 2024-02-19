Adıyaman'da depremden etkilenen aileler yeni konutlarına yerleşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afet konutlarının anahtarlarını teslim alan aileler, yeni yaşamlarına başladı.

Vali Osman Varol, Örenli bölgesinde yapımı tamamlanan kalıcı konutlarına yerleşen Sonuç ailesini ziyaret etti.

Vali Varol, gazetecilere, afetzedelerin artık yeni yuvalarına kavuştuğunu söyledi.

Diğer ailelerin de peyderpey evlerine taşınmaya devam edeceğini anlatan Varol, şöyle konuştu:

"Örenli bölgesindeki kalıcı konutlarımızda ilk çaylar demlendi. O da bize nasip oldu. Bizler de ailelerimizin yerleştiğini duyunca ziyaret etmek istedik ve onlarla birlikte çay içiyoruz. Hayırlı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle ilk kuramızı çektik. Biten konutlarda teslimat sürecini de başlattık. Belirli planlar dahilinde teslimatları gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda ikinci kuramızı çekeceğiz."

Eve yerleşen İsmet Sonuç ise depremlerin ardından devletin kendilerini yalnız bırakmadığını, ilk başlarda bu kadar kısa sürede evine yeniden kavuşacağını tahmin edemediğini anlattı.

Şu an çok mutlu olduğunu ifade eden Sonuç, "Depremden sonra bir süre annemlerde kaldım, sonrasında da konteynere yerleşmiştim. Allah devlete zeval vermesin." dedi.