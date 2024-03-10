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Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı

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Adıyaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.C. kent kırsalında yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.C. kent kırsalında yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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