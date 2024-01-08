Adanada Kaçak Silah Üretimi Yapanlara Operasyon: 2 Gözaltı

ADANA'da kaçak silah üretimi yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Orhan Y. ile Bişar Y. gözaltına alındı. Evde 5 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silah yapımında kullanılan bin 305 malzeme ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde kaçak silah üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 'hırsızlık' suçundan 4 kaydı bulunan Orhan Y. ile Bişar Y. gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, silah yapımında kullanılan bin 305 adet namlu, mekanizma, sürgü ve gövde ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Bişar Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)