Adana İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi uluslararası projeye katkı sağladı

ADANA (AA) - Adana İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yürütülen uluslararası projeye katkı sağlandı.

Okuldan yapılan açıklamada, İngilizce öğretmeni Melike Onar ve öğrencilerinin katılımıyla yürütülen "Youth in Action for SDG's" isimli projeye Fransa, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Macaristan ve Türkiye'den okulların da katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda etkinlikler yapıldığı, küresel meselelerde farkındalık oluşturulduğu ve kodlama etkinlikleriyle öğrencilerin hem bilişim teknolojileri ve yazılım becerileri hem de küresel meselelerle ilgili problem çözme becerilerinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, projeye katılanların Avrupa Kod Haftası Mükemmellik Sertifikası ile ödüllendirildiği bilgisi de paylaşıldı.