Adana'da Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu düzenlendi - Haberler

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Adana'da Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu düzenlendi

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar hastanede yapılan üç ayrı laparoskopik operasyonunu video konferans yöntemiyle canlı olarak izledi.

Sempozyuma, Adana ve çevre illerden 85 kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarıyla asistanlar katıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güncel, Haberler

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