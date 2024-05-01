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Adana'da Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'da Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Ceyhan Nehri kıyısında suyun içinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları kişinin öldüğünü tespit etti.

Ekipler, yaptıkları incelemede ölen kişinin Rüştü Öztaş (67) olduğunu belirledi.

Öztaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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