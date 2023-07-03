ACE-DER, deprem bölgesine desteklerini sürdürüyor

Mersin merkezli Acil Cevap ve Eşitlik Derneği (ACE-DER), deprem bölgesindeki insanlara yardım etmeye devam ediyor. Dernek, depremzedelerin yanı sıra işsizlik, yoksulluk ve eğitim gibi sorunlarla mücadele edenlere de destek sağlamaktadır. Hatay, Malatya ve Adıyaman'a erzak, hijyen malzemesi ve ilaç desteği sağlayan dernek, aynı zamanda çocuklar için özel etkinlikler düzenlemekte ve deprem bölgesindeki okullara eğitim materyalleri temin etmektedir. ACE-DER, AFAD ve Hatay Valiliği ile koordineli çalışarak bölgede ulaşım, tarım, sosyal çarşı ve spor alanları oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir.

Mersin merkezli Acil Cevap ve Eşitlik Derneğinin (ACE-DER) deprem bölgesine destekleri sürüyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ACE-DER'in kurulduğu belirtildi.

ACE-DER'in insanlara yardım, toplumu bilinçlendirme, deprem gibi doğal afetlerden etkilenen insanların yanı sıra, işsizlik, yoksulluk ve eğitim gibi sorunlarla mücadele edenlere de yardımda bulunma misyonu taşıdığı açıklamada anlatıldı.

Derneğin, depremin ilk gününden itibaren sahada aktif yer aldığı Hatay, Malatya ve Adıyaman'a erzak, hijyen malzemesi ve ilaç desteğinde bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçerisinde bulunduğumuz 'Kardeş Platformu' aracılığıyla bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi konusunda yerel halka ve diğer sivil toplum kuruluşlarına destek sağladık. Hatay'da çocuklarımız için özel etkinlikler organize ettik, birçok okul ve bölgede düzenlediğimiz etkinliklerde hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşkuyla kutladık. Kardeş okul projemizde deprem bölgesindeki 60 okulun eğitim materyallerinin teminini ayni bağışlarla birlikte sağladık. Kızılçam Gençlik Aktivite Merkezi'ndeki etkinlikte çocuklarımıza özel etkinlikler düzenledik. Şu anda ise bölgede AR-GE çalışmalarımızı hızlı bir biçimde yürüterek ulaşım, tarım, sosyal çarşı ve kalıcı spor alanları oluşturma amaçlı faaliyetlerimizi AFAD ve Hatay Valiliği ile koordineli çalışarak yürütmekteyiz. Hep birlikte daha iyi bir dünya yaratmak için çaba harcamaya devam edeceğiz."???????