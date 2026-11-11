AA gündeminde COP31 Antalya, ihracat destekleri ve A Milli Futbol Takımı maçı var

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansının "İklim Zirvesi COP31 Antalya" başlıklı haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

Türkiye rüzgar enerjisinde küresel liderliğe ilerliyor

(Gülşen Çağatay/Antalya)

COP31, Türkiye'nin yeşil yatırım hedeflerini uluslararası yatırımcılarla buluşturuyor

(Fuat Kabakcı/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

IPCC Başkanı Skea'dan 1,5 derece hedefi için acil eylem uyarısı

???(Yeter Ada Şeko-Biriz Özbakır/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

COP31'de yenilenen Çin Bahçesi'nde karbon ayak izi fidanla dengelenecek

(Gülseli Kenarlı/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Turkcell, 5G döneminde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor

(Fuat Kabakcı/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye, emisyon ticaretinde önemli bir merkez olmayı hedefliyor

(Gökçe Küçük Topbaş/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cemre Vakfı, COP31'in sonuçlarını 16 bin gönüllüyle eyleme dökecek

(Gülseli Kenarlı/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanlığından ihracata dört koldan destek

Hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında desteklenen ve geçen yıl 121 olan marka sayısının, bu yılın sonunda 128'e, 2027'de de 130'a çıkartılması planlanıyor

Yeşil Mutabakat'a uyum için desteklenecek şirket sayısının da yıl sonunda 260'a, 2027'de 470'e çıkarılması hedefleniyor

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Türkiye'nin yeşil dönüşümünde karbon fiyatlandırması ve sektörel yol haritaları öne çıkacak

Türkiye'nin 2026-2030 yıllarını kapsayan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na göre, Emisyon Ticaret Sistemi'nin sektörel etkileri incelenecek ve karbon kaçağı riski yüksek sektörler belirlenecek

Cam, seramik, kimyasallar ve döküm gibi emisyon yoğun imalat sanayi sektörlerinde, sera gazı salımının azaltılması için yol haritası hazırlanacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- DSİ, su verimliliği için yapay zeka destekli sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta:

"Nem sensörleri ve yapay zeka aracılığıyla bitkinin su ihtiyacını belirliyoruz. İhtiyacı kadar suyu veriyor, kök bölgesi dışında kalan alanları sulamıyoruz"

"Türkiye'de 25 su havzası var ama 22 havzamızda özellikle bir çalışmayı başlattık. Yapay zeka destekli sulama otomasyonlarını şu an AR-GE olarak bu bölgelerde çalışıyoruz."

(Gülseli Kenarlı/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Anadolu'nun 102 yöresel değerine coğrafi işaret koruması

Türkiye'nin tescilli coğrafi işaret sayısı yılın 10 ayında 1912'ye ulaşırken, 805 başvuruya ilişkin işlemler devam ediyor

Zengin mutfak kültürüyle dikkati çeken Hatay 15 coğrafi işaret tesciliyle öne çıktı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Katar'ın Ankara Büyükelçisi, Yüksek Stratejik Komitede önemli anlaşmalar imzalamayı beklediklerini söyledi:

"(Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı) Hayati öneme sahip işbirliği alanlarında son derece önemli anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalamayı bekliyoruz. Bu toplantı, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını daha ileriye taşıma ve kurumsal, ekonomik, savunma ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği imkanları oluşturma konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor"

"(Türkiye-Katar) İki ülke, geniş bölgesel ve uluslararası ilişkileri, farklı taraflarla iletişim kanalları ve arabuluculuk alanındaki deneyimleri sayesinde mevcut gelişmelere ilişkin koordinasyonu güçlendirmek için uygun bir zemine sahip"

(Tuğba Altun-Ali Altunkaya/Ankara-Doha) (Fotoğraflı)

7- Gazzeli çocuklar, ağır kış şartlarında hastalık ve ölüm riski altında hayata tutunmaya çalışıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü James Elder:

"Çocuklar için bu, zorlukların yaşandığı dördüncü kış. Her kış bu uyarılarda bulunuyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Hangi malzemelerin içeri girmesi gerektiğini biliyoruz. Hangi inşaat malzemelerinin getirilmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak bunların hepsi hala (İsrail makamlarınca) yasaklanmış durumda"

"Eğer su arıtma tesislerini ve kanalizasyon sistemlerini yeniden inşa etmemize, aileleri de çadırlardan çıkarmamıza izin verilmezse daha fazla çocuğun hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğine tanık olacağız ve korkunç bir hastalık salgınıyla karşı karşıya kalabiliriz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- ABD'de veriler iş gücü piyasasının direncini gösterirken, dev şirketlerde işten çıkarmalar sürüyor

ABD'de iş gücü piyasasına dair genel tablo dirençli bir görünüme işaret etse de teknoloji, finans, perakende ve medya gibi sektörlerde yüksek profilli şirketlerde işten çıkarmalar devam ediyor

Aralarında Microsoft, Boeing, PepsiCo, American Express ve Kroger'in bulunduğu büyük şirketler binlerce çalışanının işine son vereceğini açıklıyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun-Dilara Zengin/New York-Washington)

9- Özbekistan, nadir toprak elementlerini Türkiye'nin desteğiyle katma değerli ürüne dönüştürecek

Özbekistan'ın nadir toprak elementlerini de içeren yaklaşık 3 trilyon dolarlık mineral zenginliğinin işlenmesine yönelik üç sanayi bölgesi, OSTİM'in OSB modeliyle devreye alındı

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın:

"Nadir toprak elementlerine, Türkiye'de elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda yüksek teknoloji üreten pek çok kurum ve kuruluş ihtiyaç duyuyor. Özbekistan Teknik Metaller Kurumunu Türkiye'de OSTİM'in yüksek teknoloji üretim networküyle de buluşturacağız, bu alanda işbirliğimiz sürecek"

(Mertkan Oruç/Ankara)

10- Soya fasulyesi fiyatları rekor rekolte beklentisiyle 10 ayın en hızlı düşüşünü kaydetti

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz:

"ABD'de bu yıl soya fasulyesi rekoltesinin rekor kırması bekleniyor. Ülkede soya fasulyesi hasadı da normalden hızlı gerçekleşti"

"ABD'de hasadın yüzde 88'i tamamlandı, hasatta tamamlanma oranında beş yıllık ortalama yüzde 84 seviyesinde"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Türkiye'de ATM sayısı 57 bini aştı

Türkiye'de geçen yılın eylül ayı itibarıyla 55 bin 649 olan ATM sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artışla 57 bin 103'e çıktı

Eylül sonu itibarıyla en geniş şube ağına sahip banka, 1769 şubeyle Ziraat Bankası oldu

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

12- Osmanlı İstanbulu'nun gündelik yaşamı yapay zekayla gün yüzüne çıkarılıyor

Marmara Üniversitesi bünyesinde geliştirilen "İstanbul Time Machine" projesiyle, Osmanlı dönemine ait gazete haberleri, tarihi haritalar ve arşiv belgeleri yapay zeka teknolojileriyle bir araya getirilerek İstanbul'un geçmişteki sokakları ve gündelik yaşamı üç boyutlu dijital ortama aktarılıyor

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Fatma Aladağ:

"Üç boyutlu şehir tarihi çalışmalarında çoğu zaman temel soru 'Bu şehir geçmişte nasıl görünüyordu?' oluyor. Biz bunun yanına çok önemli ikinci bir katman daha ekliyoruz: 'Peki bu şehirde ne oluyordu?'"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Rahmindeki miyomlar girişimsel radyoloji yöntemiyle tedavi edildi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 38 yaşındaki Gül Oğuz, rahmindeki miyomun neden olduğu idrar sıkışması ve kasık ağrısı şikayetlerinden ameliyata gerek kalmadan yaklaşık yarım saatte uygulanan "miyom embolizasyonu" yöntemiyle kurtuldu

Hastanenin Girişimsel Radyoloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Çağlayan Çakır:

"Operasyon gayet başarılı geçti, hastanın semptomları, şikayetleri geriledi. Miyom embolizasyonu işlemi yaklaşık yarım saat içerisinde tamamlandı. Kasık damarından girilerek küçük bir kesiyle işlemi gerçekleştirdik"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- A Milli Futbol Takımı, 659. maçına Belçika karşısında çıkacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 247 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçını oynayacak

(Hilmi Sever/İzmir) (Grafikli)

15- Türkiye ile Belçika, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek

Rekabette Türkiye 3, Belçika 4 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sona erdi

(Hilmi Sever/İzmir)

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Kaynak: AA