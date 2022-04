MANİSA (İHA) - 73 yaşındaki Saadet Bulut, öğrenmenin yaşı yoktur diyerek kurstan kursa koşuyor

MANİSA Manisa'da 73 yaşında 'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek adeta hayatını kurslara göre şekillendiren Saadet Bulut, öğrenme azmiyle gençlere örnek oluyor. Aynı anda 4 kursa birden giden Saadet Bulut, torunu yaşındaki kursiyerlerle birlikte eğitim almaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken, ilk katıldığı kursun ise kimseye muhtaç olmamak için bilgisayar kursu olduğunu söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'da Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursları yakından takip eden ve 'Çini' kursuna katılan 73 yaşındaki Saadet Bulut, öğrenme azmiyle gençlere örnek oluyor. Küçük yaşlardan bu yana kurslarla ilgilendiğini belirten Saadet Bulut, Kurşunlu Han'da tarihi doku içerisinde açılan Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yeni bir şeyler öğrenmenin ve yeni hobiler edinmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Torunu yaşındakilerle eğitim alıyor

Açılan çini kursunda torunu yaşındaki kursiyerlerle birlikte eğitim almaktan mutlu olduğunu ifade eden Bulut, "Küçük yaşlarımdan bu yana çeşitli hobilerle uğraşıyorum. Burada bu tarihi mekanda bu havayı solumak, kursa birlikte katıldığım kişiler torunum yaşındalar. Ama öğrenmenin yaşı yok, her yaşta öğrenebiliriz. Kurslarda sağlığımı buluyorum, yaşamak önemli değil, kaliteli yaşamak önemli. Bu konuda torunlarıma ve gelinlerime örnek olmak istiyorum." dedi.

"Hobilerle uğraşmak sağlığımı yerinde tutuyor"

Çocuklarının Manisa dışında olduğunu ve yalnız yaşadığını söyleyen Bulut, kurslara katılmanın sağlıklı yaşamasını sağladığını vurgulayarak, akşamları 'Ben bugün ne yaptım' şeklinde kendisini sorguladığını kaydetti. Bulut, "Hobi sanat kurslarını hayatıma soktum, sağlığım çok yerinde buna borçluyum. Arkadaşlarım bana nasıl duruyorsun oralarda gel kadınlar kahvesine çay, kahve içelim diyorlar, ama bana böyle şeyler çok boş geliyor. Akşamları kendimi sınarım, bugünü nasıl geçirdim diye. Pek televizyonla pek ilgim yok. Yaşamak önemli ama dolu dolu yaşamak daha önemli, çocuklarım, arkadaşlarım ve çevrem bana başka açıdan bakıyor. Ben bu kurslara 5 yıldır devam ediyorum. Şu an 4 ayrı kursa katılıyorum." diye konuştu.

"İlk olarak bilgisayar kursuna gittim"

Yalnız yaşadığı ve kimseye muhtaç olmamak, kendi işini görmek adına ilk önce bilgisayar kursuna gittiğini vurgulayan Bulut, "Çok detaylı bilgiler anlatılıyordu ve sıkıldım, hocamızla görüştüm ve kendimi idare edecek şekilde öğretmeleri ricasında bulundum. Kırmadılar işimi görecek kadar bilgisayar bilgim var. Dizüstü bilgisayarım var her işimi oradan hallediyorum. Çocuklarıma bağımlı yaşamıyorum. En büyük oğlum 55, en küçük oğlum 46 yaşında ve 30 yaşında torunu var. Şu an kursiyer arkadaşlarımın hepsi torunum yaşında. Hepsiyle arkadaşlığım mükemmel şekilde devam ediyor." dedi. Kurslarda yaptığı ürünleri de beğendiğini ve kendisine göre güzel ürünler ortaya çıkardığını vurgulayan Bulut, "Çok memnun oluyorum. Daha iyisi can sağlığı" dedi.

Her yaş ve her meslek gurubundan kursiyerler var

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Çini eğitmeni Cansel Çakır, her yaş ve her meslek gurubundan kursiyerinin olduğunu belirterek 73 yaşındaki Saadet Bulut'un, öğrenme azmiyle gençlere örnek olduğunu söyledi. Çakır, "Farklı yaş guruplarında kalabalık bir kursiyer gurubumuz var. Verimli bir şekilde zamanı geçiriyoruz. Üniversite bölüm mezunu kursiyerlerimiz de var. Şu an hala kursumuza gelen Geleneksel El Sanatları bölüm mezunlarının uygulama yapmalarına katkı sağlıyoruz. Burada kendilerini hem modern hem de klasik çini öğrenerek kendi gelişimlerine katkı sağlamış oluyorlar. Ortamımız çok güzel" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölüm mezunlarından kursiyer Esra Pekdilbaz ise mezun olduktan sonra çeşitli iş arayışlarına girdiğini ve araya pandeminin de girmesiyle kendisini geliştirmek adına kurslara katıldığını belirtti. Pekdilbaz şunları söyledi: "İnternet üzerinden açılan kurslara bakarak çini kursunu buldum ve katıldım. Sanat Tarihinde derslerimizi teorik olarak gördük burada da teorik olarak deneyim kazanıyorum. Geleneksel el sanatlarında kendimi geliştirmek istiyorum."

Kursiyerlerden bölüm mezunu Zülal Arslan ise "Türk el sanatlarını bizden sonraki nesillere aktarılmasına vesile olmak bizim için önemli. Burada hocamızla birlikte güzel işler ortaya çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.