6. kattan düşen çocuğu kurtaran 'kahraman baba' o anı hatırlayınca ağladı

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 4 gün önce 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy'u kurtarmak isterken ayağı kırılan 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, o anı hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Alpsoy'u kurtarırken kendisi de yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 3 çocuk babası Ahmet Ceylan'ı Yakutiye ilçesindeki evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ahmet Ceylan ve eşi Semra Ceylan ile sohbet eden Memiş, "kahraman baba"ya örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Vali Memiş, ziyaret sonrası AA muhabirine, Erzurum'da talihsiz bir olay yaşadıklarını söyledi.

Binanın 6. katından 5 yaşındaki çocuğun düştüğünü hatırlatan Memiş, "Küçük Ceren Azra kızımızın düştüğünü gören Ahmet kardeşim hemen o çocuğu tutmak için hamle yaptı. Ahmet büyük bir kahramanlık örneği gösterdi, sağ olsun. Çocuğumuz şu anda yoğun bakımda. Durumu iyiye gidiyor, bütün duamız o çocuğumuzla. Allah ona şifalar versin." diye konuştu.

Memiş, Ceylan'ın davranışının gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Eğer Ahmet'in o kahramanca müdahalesi olmasaydı çocuk şu anda hayatta olmayacaktı. Kendi hayatını hiçe sayarak böyle bir kahramanlık örneği gösteren necip bir milletin mensuplarıyız. Türk milleti böyle millet, bu toplum böyle toplum. Bu mübarek ramazan ayında bu dadaş kardeşimizi basından gördüm ve bizzat gelip geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedim çünkü kendi ayağı da incindi, lifleri koptu. Hiçbir vazifesi olmamakla sadece vatandaşlık bilinciyle hareket eden kardeşlerimiz olduğu müddetçe bu ülkede terör de kalmayacak, suça meyilli insanların sayısı da azalacak. Bu ülke daha huzurlu ve müreffeh bir toplum olacak."

Olayı hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı

Olayı hatırlayınca gözyaşlarını tutamayan Ahmet Ceylan ise ziyaretten dolayı Memiş'e teşekkür etti.

Bu olaydaki davranışından dolayı çok tebrik mesajı ve telefon aldığını belirten Ceylan, "4 gündür uyku uyuyamıyorum. Herkes beni kahraman ilan ediyor ama o anı hatırlayınca üzülüp bittiğimi hissediyorum. Her dakika gözümün önüne geliyor oradan düşüş anı, oraya koşmam... Bu olay anlatılır bir olay değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. Orada onun ellerini bırakışı farklı geliyor. Sürekli oradan aşağı düşüyor. Herkes bunu yayınlıyor, unutamıyorum." diye konuştu.

"Umarım sağlığına bir an önce kavuşur"

Ceylan, orada bulunan herkesin aynı şeyi yapması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Allah oradan bana koş dedi ve ben de koşarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Ne mümkün onu tutabilmek. Kollarımın arasından kurşun gibi geçti, ayağımı uzattım betona vurmasın diye. Zaten kafası vursaydı ölürdü. Sonra yan çevirip dilini dışarı çıkardık, gözleri kaydı yukarı doğru. Anlatılır bir şey değil. İnsanların dışarıdan kahraman demesiyle olmuyor o işler. Çektiğim acıyı ben biliyorum. Biz 5 yıl önce az daha evlat acısı yaşıyorduk. Çok zor bir durum. Orada o anda yaşadıklarım, yoğun bakım önünde yaşadıklarım gözüme geldi. Biz de çok zor günler yaşadık, onu yaşayanlar bilir. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur. Beni arayanlardan istediğim çocuğun yaşaması için dua etmeleri."

"O da bir kızımız oldu"

Semra Ceylan da olay sonrası eşinin ağlama krizleri yaşadığını söyledi.

Eşinin gece sürekli uyandığını anlatan Ceylan, "Dışarıdan baktığınızda büyük bir kahramanlık gibi gözüküyor ama eşimin evdeki yalnız hallerini biliyorum. Bu gece bile hiç uyumadı. Bizim aklımız şu anda sadece çocukta. Dua istiyoruz. O kurtulursa o zaman gerçek mucize olacak. Benim 3 tane oğlum var, o da bir kızımız oldu. İnşallah Azra kızımız sağlığına bir an önce kavuşur. Tek dileğimiz o." ifadelerini kullandı.

Olay

Erzurum'da 21 Nisan'da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi Mircan Evler C Blok'un 6. katındaki balkondan sarkan küçük kız çocuğunu gören Ahmet Ceylan, elindeki eşyayı bırakıp hemen binanın önüne koşmuş ve yere düşen minik Ceren Azra Alpsoy'u ani hamleyle tutmaya çalışmıştı.

Ayağını uzatıp Alpsoy'un başının yere çarpmasını önlediği hamle sırasında ayağı kırılan Ceylan, bu hamlesiyle minik çocuğun hayatta kalmasını sağlamıştı.

Olay sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Ceren Azra Alpsoy'un yoğun bakımdaki tedavi sürüyor.