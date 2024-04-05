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43. İstanbul Film Festivali'nde Köprüde Buluşmalar atölyesi seçkileri açıklandı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "43. İstanbul Film Festivali" kapsamında, Köprüde Buluşmalar "Work In Progress" atölyesi seçkileri açıklandı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Köprüde Buluşmalar 24- 26 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan atölye programı, post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerden oluşuyor.

Seçkide yer alan yönetmen ve yapımcılar, filmlerinin kaba kurgusunu gösterme ve uluslararası festivallerin program yetkilileri ile film profesyonelleriyle toplantı yapma imkanı yakalayabilecek ve filmlerini tamamlamak için destek ve tavsiye alma şansına sahip olacaklar.

Seçkide Türkiye'den 5 uzun metraj ve 1 belgesel film yer alıyor

Değerlendirmeler sonucunda seçkiye Türkiye'den 5 uzun metraj ve 1 belgesel film alındı.

Filmler arasında yönetmen Ziya Demirel'in "En Güzel Cenaze Şarkıları", Belkıs Bayrak'ın "Gülizar", Emine Yıldırım'ın "Gündüz Apollon Gece Athena", Morteza Atabaki'nin "32 Metre", Gözde Yetişkin'in "Sahibinden Rahmet" ve Etna Özbek'in "Usulca Yürüyüş" adlı yapımı bulunuyor.

Seçki arasından yapımcı Karim Aitouna, Thanos Stavropoulos ve yönetmen Nazlı Elif Durlu'dan oluşan jüri, ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.???????

Kaynak: AA / Güncel

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