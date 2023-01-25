3 aydır dumanların yükseldiği toprak şaşkınlığa sebep oldu Bu toprak için için yanıyor Vatandaşlar bölgede araştırma yapılmasını talep ediyor Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde arazide kendiliğinden yanan toprak şaşkınlığa sebep oldu.

3 aydır dumanların yükseldiği toprak şaşkınlığa sebep oldu

Bu toprak için için yanıyor

Vatandaşlar bölgede araştırma yapılmasını talep ediyor

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde arazide kendiliğinden yanan toprak şaşkınlığa sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi'nde yaklaşık 3 aydır yanan toprak, yer yer 1 metre kadar yerin dibinde yanarak duman oluşturuyor. Arazi civarında yanan toprak, iddiaya göre, kasım ayında yağmur yağdığı halde yine de sönmedi.

Vatandaşlar, yer altında maden zenginliği olabileceğini belirterek, bölgenin araştırılmasını istedi. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını anlatan vatandaşlar, toprağın küle dönüştüğünü dile getirdi.