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Uğur Mumcu'nun 31. ölüm yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlenecek

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24 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ

24 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, bombalı saldırı sonucu katledilmesinin 31. yıldönümünde anılıyor...

09.00: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasıyla ilgili davanın 18'inci duruşması, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşma öncesinde mağdur aileler, yürüyüş ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

09.30: Saadet Partisi - Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

10.00: Gazeteci-yazar Uğur Mumcu için, Ankara Batıkent'te metro durağından, Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş yapılacak, Uğur Mumcu Anıtı önünde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

10.00: Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyesi eğitimciler, asgari ücretin altında gelir elde ettikleri için mağduriyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na 43. kez iletecekler. (GÖRÜNTÜLÜ)

10.30: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

10.30: Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, depreme dayanıksız binada çalışmak zorunda bırakıldıkları için bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Eyleme Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve sendika  yöneticileri de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.15: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag ) ve Çankaya Belediyesi tarafından "Uğur Mumcu Sesleniyor, Karanfil ve Mumlarımızla Uğur Mumcu'nun Sokağındayız" Etkinliği düzenlenecek. Cem Erdost İleri'nin "Uğur Mumcu için söylüyoruz" türkü dinletisi verilecek. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

13.00: Ankara Barosu, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü dolayısıyla; Ankara Barosu Eğitim Merkezi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

13.00: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

14.00: TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.30: Uğur Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığındaki anıtmezarı ziyaret edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.30: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını tanıtacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

15.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelecek (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

...: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

18.00: İzmir Barosu, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü dolayısıyla; baro önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Uğur Mumcu Ankara Hukuk Medya Politika Güncel Haberler

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