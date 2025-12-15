2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... MHP'li Karakaya: "Emeklilerimiz Hayat Pahalılığından En Çok Etkilenen Kesim"

(TBMM) - MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, jandarma ve emniyet teşkilatları arasında maaş ve rütbe dengesizliklerinin giderilmesini talep etti. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "Türk-Kürt kardeştir, araya giren, bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanser hücresidir, kahrolmaya da mahkumdur" dedi. MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da "Emeklilerimiz hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde, grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye'de uyuşturucuya erişimin kolaylaştığını ve kullanımının yaygınlaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplum sağlığı ve geleceğimizin meselesidir. Bu mücadele kararlılıkla ve etkinlikle artırılarak sürdürülmelidir. Uyuşturucunun insanlarımızın hayatını karartmasına, gençlerimizi zehirlemesine ve ülkemizin geleceğini tehdit etmesine izin veremeyiz. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik cezalar artırılmalı ve caydırıcı hale getirilmelidir; bu konuda Adalet Bakanlığıyla ortak çalışmalar yürütülmelidir. Bugün cezaevlerinde bulunan her 3 hükümlüden 1'inin uyuşturucu suçlarından yargılandığını görüyoruz. Kullanma suçları kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan çok sayıda kişi de dışarıdadır. Cezaları caydırıcı hale getirmenin yanı sıra, cezaevlerinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik etkin tedavi yöntemleri geliştirmek zorundayız; aksi halde, cezaevinden çıkan bireylerin aynı suçtan yeniden içeriye girmesi kaçınılmaz bir hale gelmektedir."

"Jandarma ve emniyet teşkilatları arasında maaş farkları ortadan kaldırılmalıdır"

Erbaş, jandarma ve emniyet teşkilatları arasında maaş ve rütbe dengesizliklerinin giderilmesinin, çalışma barışını ve mücadele azmini artıracağını söyledi. Erbaş, "Jandarma alay komutanı ile emniyet müdürü, polislerimiz ile astsubaylarımız arasında maaş farkları ortadan kaldırılmalıdır. Polis de asker de bizim evladımızdır" diye konuştu.

"Terör bitmeden mücadele bitmeyecektir"

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, terörle mücadelede kararlılık ve devlet aklıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"PKK başta olmak üzere FETÖ, DEAŞ ve diğer tüm terör yapılanmaları yalnızca birer güvenlik riski değil milletimize kastetmiş küresel aparatların maşa örgütleridir. Türkiye'miz son yıllarda Hakkari'den Hatay'a, Karadeniz'deki mağaralardan sınır ötesindeki hedeflere kadar kararlı, tavizsiz ve sonuç alıcı bir terörle mücadele yönetmektedir. Bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'Terör bitmeden mücadele bitmeyecektir' şiarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Güvenlik güçlerimizin teknolojik kapasitesinin artırılmasına, İHA, SİHA entegrasyonuna, yeni nesil istihbarat yapısına ayrılan her kuruş milletimizin güvenliği için yerindedir ve gereklidir."

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin de konuşan Fendoğlu, "Düzensiz göçle mücadelede sıfır tolerans, kaçak organizatörleriyle mücadelede hukuki, teknik ve operasyonel kapasitenin daha da artırılması şarttır. Bu bütçede geri gönderme merkezleri, sınır güvenliğinin altyapısı, veri takip sistemleri, uluslararası iş birlikleri için ayrılan kaynakları da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Fendoğlu, Emniyet teşkilatının ne siyasetin arka bahçesi ne de herhangi bir cemaatin kadro alanı olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Güvenliğin yalnızca Türk milletinin emrinde olduğunu vurgulayan Fendoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın siyasi tartışmalardan uzak, güçlü ve teknik bir yapı olarak korunması gerektiğini kaydetti.

"Türk-Kürt kardeştir, araya giren, bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir"

Fendoğlu, MHP'nin milli güvenlik, kamu düzeni, sınır bütünlüğü, terörle mücadele, göç yönetimi ve afet hazırlığının güçlendirilmesine yönelik her adımı desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye ve milli beraberlik" vizyonunun yalnızca bir siyasi çağrı değil, devlet aklının ve tarihi tecrübenin ürünü bir stratejik hedef olduğunu ifade etti. Fendoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü terör ortadan kalktığında Türkiye'nin önündeki tüm kilitler çözülmeye başlayacaktır; ekonomik kalkınma hızlanacak, bölgesel liderlik güçlenecek, iç huzur kalıcı hale gelecektir. Bu çerçevede Genel Başkanımızın öncülüğünde başlatılan terörsüz Türkiye hamlesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan komisyon çalışmalarıyla 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temalı yurt sathına yayılan buluşmalarla ve 'Hayırlı Günler Komşum', 'Derdiniz Derdimizdir' ziyaretleriyle hem devlet politikası hem de toplumsal bir seferberlik ruhu haline gelmiştir. Terörsüz Türkiye ve birlik ruhuyla tarihe, ecdada, şehitlere ve bayrağa sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında birleşmek, Türkiye'nin onurunu muhafaza etmek, milli birliği, milli kimliği ve milli devleti korumak, bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar müdafaasındayız. Türk-Kürt kardeştir, araya giren, bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanser hücresidir, kahrolmaya da mahkumdur. Terörün her türlüsünü reddetmenin, defetmenin ve imha etmenin sonsuz kararlılığındayız."

"2025 yılında 77 polis intihar etti"

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, 2025 yılında yaklaşık 77 polisin intihar ettiğini belirterek, "Emniyet teşkilatı mensupları yoğun mesai altında çalışmakta, dinlenme zamanlarında ek görev, eğitim gibi uygulamalar sebebiyle stres altında kalmaktadır. Özel hayatları göz ardı edilmekte, göz göre göre bu intihara sürüklenmektedirler. Onlar bizim göz bebeğimizdir, onlara kendi evlatlarımız gibi yaklaşmalı ve uygun yaşam koşulları sağlamalıyız" dedi.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da Türkiye'nin, terörden en fazla etkilenen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Şehitleri rahmetle, minnetle anan Karakaya, "Terör on yıllarca süren zaman diliminde canımızı aldı, hem de büyük ekonomik külfetlere katlanmamıza neden oldu. Çok sayıda yapılan bilimsel çalışma ve tahminler, terörle ilgili yapılan harcama ve ekonomik kayıpların 2 trilyon dolar civarında olduğunu söylüyor ki buna bugün itibarıyla bakacak olursak 50 milyar dolar civarında bir rakama denk gelir. Bu da gerek bütçe içerisinde gerekse gayrisafi yurt içi hasıla içerisinde önemli bir rakam olduğunu bize gösteriyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle söylemek gerekirse: 'Terör bitmeden ne unsur olur ne de kalkınma. Terörün kökünün kazındığı, ihanete kapı aralanmayan, fitnenin yurt bulamadığı bir Türkiye, kardeşliğimizin pekiştiği, içte ve dışta huzurun temin edildiği terörsüz Türkiye ideali aynı zamanda kalkınmaya açılan bir kapıdır.'"

Emekliler, küçük esnaf ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi

Karakaya, emeklilerin ekonomik durumuna dikkat çekerek, son aylarda farklı başlıklar altında sahada yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen en önemli geri bildirimlerden birinin, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı olduğunu belirten Karakaya, "Emeklilerimiz hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor" dedi.

Karakaya, sahada dile getirilen ikinci önemli başlığın ise küçük esnaf ve küçük işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar ile artan mali yükler olduğunu ifade etti. Üçüncü olarak atanamayan öğretmenlerin sorunlarına değinen Karakaya, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının kadro ve maaş problemlerine de dikkat çekerek, "Hocalarımızın kadro sorunları ve maaşlarına ilişkin bir düzenleme yapılmalı" diye konuştu.

"Zorunlu afet sigortasına geçilmeli"

Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını vurgulayan MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise şöyle konuştu:

"Son yıllarda olan depremler özellikle 6 Şubatta meydana gelen deprem ülke ekonomimizi derinden sarsmıştır. 25 yıl önce kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu zorunlu deprem sigortasıyla kapsamdaki bütün konutlar ödenebilir seviyedeki primlerle depreme karşı güvence altına alınmakta, deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi sağlanmakta, toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. DASK'ın deprem alanındaki tecrübesi de dikkate alınarak, sel ve heyelan başta olmak üzere tüm doğal afetleri içine alacak zorunlu afet sigortasına bir an önce geçilmesi faydalı olacaktır."