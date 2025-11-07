2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Komisyonda, CHP ve Ak Partili Milletvekilleri Arasında "Soygun" ve "Hırsız" Tartışması

Haber: Berfin BAYIR - Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, termik santrallere ödenen teşvik miktarını "soygun" olarak nitelendirmesinin ardından, yapılan özelleştirmelerin ise "tam bir fiyasko" olduğunu söyledi. CHP'li Yavuzyılmaz'ın zam ve teşvik eleştirilerine AK Parti sıralarından gelen "hırsız" sözleri tartışmayı büyüttü. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantıya ara vererek milletvekillerine "sakin olun" çağrısı yaptı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

"Abonelerden şu anda aylık elektrik faturası 389 TL geliyorsa 2026 yılında bu fatura 871 liraya yükselecek"

Komisyonda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sunumunu "masal" olarak nitelendirerek, "Şimdi gerçeklere gelelim. Geçtiğimiz hafta 21 milyon vatandaşa devasa elektrik zammı yaptık. 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 4000 kilowatt saati aşan yani yıllık elektrik faturası toplamı 11 bin 800 lirayı geçen konut abonelerinin aylık ücret tarifesini değiştiriyorsunuz. Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp piyasa takas fiyatının geçerli olduğu başka bir fiyat tarifesine sokuyorsunuz. Sonuç, bu durumdaki abonelerden şu anda aylık elektrik faturası 389 TL geliyorsa 2026 yılında bu fatura 871 liraya yükselecek. Yapılan zam oranı yüzde 124. 984 liralık fatura bin 935 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 97. Bin 148 liralık fatura 2 bin 179 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 90" diye konuştu.

"AKP'nin yandaş şirketlere sağladığı ayrıcalıklar sınır tanımıyor"

Ayrıca AK Parti'nin apartman site ve kooperatif sakinlerinin ortak kullanımındaki elektrik sayaçlarının faturalarına da yüzde 124'e varan oranlarda zam yaptığını belirten Yavuzyılmaz, "Apartman aidatlarına yansıyacak bu zam tutarı binadaki dairelere bölüştürüldüğünde kimi binalarda Daire başına yüzde 10, kimilerinde yüzde 15 veya yüzde 20 oranlarında gizli zam yapılması denir. Bu zamlardan etkilenecek hane sayısı 7 milyon. Zamlardan etkilenecek kişi sayısı 21 milyon. Sonuç AKP'nin insan haklarına aykırı bu elektrik zammı. Bebeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hastasıyla 21 milyon vatandaşımızı çarptı. Sayın Bakan, AKP'nin yandaş şirketlere sağladığı ayrıcalıklar sınır tanımıyor" dedi.

Yavuzyılmaz, TEİAŞ'ın kapasite mekanizması teşviki adı altında santrallere üretmedikleri ama hazırda tuttukları elektrik için 2025 yılında verdikleri teşviklerin oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"2014-2025 yılında verilen bu teşviklerin dolar bazında karşılığı 2 milyar 88 milyon dolar. Güncel kurla 88 milyar lira. Vatandaşa hayat pahalılığıyla soyup bir avuç yandaşa aktardığınız para bu. Özellikle iki şirkete ödenen kapasite teşvik tutarı astronomik bir seviyede. Soma Kolin termik santrali için Kolin'e ödenen teşvik tutarı 2025 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 186 milyon lira. 2023 yılının ilk dokuz ayıyla karşılaştırıldığında teşvikteki artış oranı ne kadar? Yüzde 1541. Bolu Göynük Termik Santrali için kazancı ödenen teşvik tutarı 367 milyon lira. 2023 yılının ilk dokuz ayıyla kıyaslandığında teşvikteki artış oranı yüzde 879. Bunun adı soygundur. Ayrıca yaptığınız özelleştirmeler de tam bir fiyasko. Önce termik santralleri özelleştirdik. Ardından bu şirketlerin özelleştirme borçlarını dolardan TL'ye dönme imkanı tanıdınız. Sonra kalan borcu 6 takside böldünüz ve ortaya 1 milyar 830 milyon dolar kamu zararı çıkardınız. Meclis'i de bunu alet ettiniz.Şimdi de bu santrallere uzun dönem dolar bazlı elektrik garantisi veriyorsunuz. Peki bu şirketlere bu ayrıcalıkları niye sağlıyorsunuz? Çünkü siz yani AKP'nin enerji bürokrasisi aslında bu şirketlerin gizli ortağı gibi hareket ediyor."

"Amerikan tipi ortaklık veya işbirliği anlaşması, gizlenen adıyla bir kapitülasyon anlaşmasıdır"

Amerika'nın Ukrayna'yla yaptığı gibi bir ortaklık anlaşmasına atıfta bulunan Yavuzyılmaz, "Eğer Amerika'nın Ukrayna'yla yaptığı gibi bir ortaklık anlaşması yapacaksanız Türkiye'nin geleceğini sattınız. Zira Amerika Ukrayna'ya yaptığı silah ve askeri yardımların karşılığı olarak nadir toprak elementlerinin yüzde 50'sini, altın ve bakırın yüzde 50'sini, lityum ve uranyumun yüzde 50'sini, petrol ve doğal gazın yüzde 50'sini, deniz hidrokarbon yataklarının yüzde 50'sini verecek. Bakın Amerika-Ukrayna arasındaki o adına işbirliği denilen bu anlaşma Ukrayna mevzuatının üzerinde, Ukrayna hükümeti değişse bile Amerika'nın haklarına dokunulamayacak. Bu anlaşmanın uygulanmasını iç hukuk hükümleri etkilemeyecek. Yani Ukrayna yargısı devre dışı kalacak" dedi.

Yavuzyılmaz, anlaşmanın yürürlük tarihinden sonra Amerika-Ukrayna'ya silah sistemleri mühimmatını verdiğinde ABD'nin alacakları bu askeri yardımın değerlemesi üzerinden arttırılacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Uyuşmazlıkların çözümünde Ukrayna yargısı veya tahkim yok. Karşılıklı istişare var. Bu anlaşma Amerikan tipi ortaklık veya işbirliği anlaşması, gizlenen adıyla bir kapitülasyon anlaşmasıdır. Şimdi gelelim sizin derdinize. Gelelim sizin derdinize. Bakın anlaşılıyor ki Trump da Tayyip Erdoğan'a verdiği meşruiyetin karşılığını tabii ki isteyecek değil mi? Bedavaya vermeyecek. Bu meşruiyetin karşılığında Türkiye'nin nadir toprak elementlerini göz dikmiş durumda. Bakın şimdiden söylüyorum. Yarın bir gün AKP'nin de kamuoyu önüne 'Amerika'yla ortaklık veya işbirliği anlaşması yaptık' diye çıkması an meselesi aynı Ukrayna hükümeti gibi. Uyarıyorum sizi, ortaklık işbirliği anlaşması değil, önümüze kapütülasyon anlaşmasını ambalajlayıp getirmeyin."

AK Partili Kırkpınar'dan Yavuzyılmaz'a: "Neremizi sallarsak sallarız, sana ne"

Yavuzyılmaz, AK Parti'nin "nadir toprak elementleri zaten devlet eliyle işletildiği" söylemini hatırlatarak "Zaten yurt dışına da satılmıyor. Öyle değil mi? Öyle diyorsunuz değil mi? Hadi sallayın kafaları sallayın" demesi üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Neremizi sallarsak sallarız, sana ne" diye yanıt verdi.

Komisyon Başkanı Muş, Yavuzyılmaz'ın AK Parti sıralarına yönelik söylemlerini uyardı. Ardından konuşmasına devam eden Yavuzyılmaz, "Elementleri zaten devlet eliyle işletiliyor. O zaman soruyorum, Dünya Bankası resmi entegre ticaret verilerine göre 2023-2024 yıllarında Türkiye'den Amerika ve Ukrayna'ya ihraç edilen nadir toprak elementlerinin satışını kim yaptı? Alın bakalım belgeler burada. Hadi bürokratlar harıl harıl araştırmaya başlasın" diye konuştu.

"Helikopter hizmetleri için Katarlı şirkete devasa tutarlarda ödeme yapıldı"

Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir alt şirketi olan Türkiye Petrolleri offshore şirketinin sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine devasa tutarlarda ödeme yapıldığını belgeleri ile tespit ettiklerini açıklayarak, şunları kaydetti:

"Belgeler burada. TPOTC, önce helikopter hizmetleri faturasını Türkiye Petrolleri'nden tahsil ediyor. Ardından parayı Restar şirketine aktarıyor. Helikopter başına ödenen tutar Günlük 36 bin dolar. Aylık 1 milyon 116 bin dolar, yıllık 13 milyon 140 bin dolar, bir helikopter başına. Güncel kurla 552 milyon lira. Bir yıl için ödenen bir helikopter için bir helikopterin bu hizmet tutarıyla o helikopteri satın almak mümkünken bu yapılan soygun. Ayrıca dört sondaj gemisi için toplam dört helikopterden bu hizmet alınıyor. Bu dört helikopter için ödenen yıllık tutar 52 milyon dolar. Güncel kurla 2 milyar lira her yıl bu ödemeyi tıkır tıkır yapıyorsunuz. Şimdi bu belgeleri ben nasıl buldum, nereden buldum diye hadi araştırmaya siz devam edin."

Konuşmasının süresi biten Yavuzyılmaz, konuşmasının AK Partili Milletvekilleri tarafından üç kez bölündüğünü belirterek, ek süre istedi ancak Komisyon Başkanı Muş, izin vermedi. Yavuzyılmaz'a ek süre verilmemesi üzerine CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi, bunun üzerine Başkan Muş, Komisyona 10 dakika ara verdi. Aranın ardından gerginlik devam etti.

Başkan Muş'tan komisyon içtüzüğü uyarısı

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, TBMM İçtüzüğüne atıfta bulunarak, "Kararlar belli. Şimdiye kadar problem olmuyor. Ne hikmetse iki tane bütçede her yıl bu problemleri yaşıyoruz. Üçüncüsünde de aynısı yaşadık. Komisyonun işleyişi ile ilgili bir problemden kaynaklandığını düşünmüyorum. Müzakereyi belli bir şekilde yürütürüz. İçtüzükle ilgili ne yetkim varsa bunu kullanacağım" diye konuştu.

Veli Ağbaba ise Komisyon Başkanı Muş'un uyarısına ilişkin, "Ara verilmesi bizden kaynaklanan bir şey değil. Birisi 'neremizi sallarsak sallarız' diyor. Birisi 'ahlaksız' diyor. Bu sözlerin geri alınmasını talep ediyoruz. Kendi grubunuza da bir bakın" diye tepki gösterdi.

"Eti Maden İşletmesi'ne Akın Gürlek'i kim atadı diye sormayacak mıyım?"

Gerginlik devam ederken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın "Eti Maden İşletmesi'ne Akın Gürlek'i kim atadı diye sormayacak mıyım?" diye sözlerini sürdürmesi üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Belediye başkanlarınız hırsızlıktan içeride" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Ağbaba, "Sen kimsin? Hırsız sensin" diye yanıt verdi.

Gerginlik sonrası konuşan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, "Cuma vakti ya herkes bir rahatlasın. Bir duralım. Ben gerekeni söyleyeceğim. Başından beri herkes sakin olup derdini anlatabilir. Bunun önünde engel yok. Ben bu bütçede bu müzakerelerde aynı şeyi üç bütçedir yaşıyorum. Birbirimizi kırıcı ifadelerden uzak duralım. Benim odada birbirinizle kucaklaşıyorsunuz sonra, gerek yok. Yargı süreci kimin hırsız olup olmadığını ortaya koyacak. Masumiyet karinesi esastır. Kanun karar verene kadar bekleyeceğiz" dedi.