2022 yılı, Xiaomi için tam bir kabusa döndü! - Haberler

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birisi olan Xiaomi, akıllı telefonlardan ev eşyalarına birçok alanda üretimlerine devam ediyor. Kendi teknoloji ekosistemini oluşturmaya devam eden ve 2022'de de yeni ürünlerini tanıtmaya devam eden şirket, görünüşe göre hedeflerinin biraz uzağında kaldı.

Xiaomi, 2022'nin ilk çeyreğinde 10,9 milyar düşüş yaşadı

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Xiaomi için 2022 yılı, tam bir kabus gibi başladı. Şirket, yılın ilk çeyreğindeki maliyet raporunu yayınladı. Buna göre Xiaomi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,6'lık bir düşüşle 10,9 milyar dolar gelir kaybı yaşadı.

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Öte yandan Xiaomi'nin 2022'nin ilk üç ayındaki zararı yaklaşık 80 milyon dolar oldu. Öyle ki şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,20 milyar dolar kar elde etmişti. Elbette bu zarar tablosunda, şirketin akıllı telefon dünyasındaki yerinin kötüye gitmesinin büyük etkisi bulunuyor.

Akıllı telefon üretimi, Xiaomi'nin üretimlerinin yüzde 60 gibi büyük bir payını oluşturuyor. Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan şirket, hakimiyetini Apple ve Samsung'a kaptırıyor. Öyle ki şirket, bu seneki akıllı telefon üretim hedefini 200 milyon adetten 160-180 milyon baremine düşürdüğünü bildirmişti.

Elbette bu düşüşün en büyük nedenlerinden birisi de Çin'de yürütülen "koronavirüse karşı sıfır tolerans" politikası yer alıyor. Bu politikayla birlikte birçok kez Xiaomi fabrikalarında üretimler durdu. Üretim hattının çoğunluğu Çin'de yer alan şirket, bu kapanma sürecinde diğer şirketlere nazaran daha çok zarar gördü.

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