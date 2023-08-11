19 yaşındaki gencin 6. katın balkonundan düştüğü anlar kamerada

KOCAELİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 19 yaşındaki Üveys Akgün'ün 6. katın balkonundan beton zemine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, Kocaeli Üniversitesi'nde BESYO bölümünü kazandığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üveys Akgün arkadaşı E.E. ile yemek yedikten sonra balkona yöneldi. Akgün, balkondan bir anda beton zemine düştü. Üveys'i fark eden arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Üveys, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üveys, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Üveys Akgün'ün balkondan beton zemine düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Üveys'in Kocaeli Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandığı ve eylül ayının son haftalarında okuluna başlayacağı öğrenildi. 19 yaşındaki gencin cenazesinin defnedilmek üzere Dilovası Tavşancıl'a götürüldüğü bildirildi.