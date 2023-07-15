15 Temmuz şehitleri Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da anıldı

Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen anma etkinliğine, Pakistan'ın Lahey Büyükelçisi Suljuk Mustansar Tarar, Azerbaycan ve Katar Büyükelçiliğinden temsilciler, Türkiye'nin Amsterdam, Rotterdam ve Deventer Başkonsolosları, Denk Partisi Amsterdam Meclis üyesi Süleyman Koyuncu, Türkiye'nin Hollanda'daki misyon şefliklerinde çalışanlar ve Hollanda'daki Türk toplumunun temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Büyükelçi Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir cesaretle FETÖ'ye karşı büyük bir demokrasi zaferine imza attığını söyledi. Ünal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin iyi bilenmesi, iyi anlatılması ve FETÖ'nün ülkemiz ve tüm uluslararası toplum için arz ettiği sinsi tehdidin unutulmaması için hafızalarımızın diri tutulması gerekmektedir." dedi.

"Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına hazırlandığımız bu dönemde, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın vatan ve millet uğruna vermiş olduğu mücadele sayesinde yeni Türkiye Yüzyılının temelleri atıldı." diyen Ünal, bu sebeple bu yıl ki kutlamaların Türkiye Yüzyılının şehitleri temasıyla yapıldığını ifade etti.

Ünal, FETÖ'cülerin Türki milletinin direncini ve demokrasiye olan bağlığını hesaplayamadığını dile getirerek, "Bu kahramanları hatırlatmak, anılarını diri tutmak ve çocuklarımıza anlatmak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Hollanda'da, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar ile tüm şehitler için dün cuma namazı öncesi dua okundu.

İsviçre

İsviçre'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte de şehitler ve gaziler anıldı.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının, üyelerinin ve vatandaşların hazır bulunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ terör örgütü liderliği tarafından planlanan ve örgütün ordumuz içine sızdırılmış mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kalkışması ülkemizin tarihindeki en kanlı terör saldırısıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kendi vatandaşlarına karşı sergiledikleri vahşet ve hıyanetin tarihimizde eşi benzeri yoktur." dedi.

Yurt içinde çökertilen FETÖ'nün, strateji değişikliğine gittiğini ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını vurgulayan Acarsoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, Yüce devletimizin en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede yabancı muhataplarımızla yaptığımız tüm temaslarda, bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalışan FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu bıkmadan, usanmadan izah etmeyi sürdürüyoruz."

Acarsoy, devlet kurumlarının etkin mücadelesi neticesinde FETÖ yapılanmasının tüm dünyada ciddi bir gerileme sürecine girdiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Acarsoy, şöyle devam etti:

"Bu sürecin hızlandırılması ve hain FETÖ yapılanmasının küresel ölçekte çökertilmesi için 'devlet-millet el ele' ruhuyla, siz değerli vatandaşlarımızın ve Türk sivil toplum kuruluşlarının katkılarının da hayati önem taşıdığını vurgulamak isterim. Sizlerden FETÖ terör örgütü mensuplarını İsviçre'deki Türk toplumu içinde barındırmamanızı ve İsviçreli dostlarınıza FETÖ'nün ne kadar tehlikeli ve sinsi bir örgüt olduğunu yorulmadan anlatmanızı rica ediyoruz."

Acarsoy, İsviçre'deki FETÖ yapılanmasının çökertilmesi için İsviçre makamlarına iletilen idari ve adli taleplerin takipçisi olduklarının da altını çizdi.

Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun ise yaptığı konuşmada, "Bu örgüte kucak açanlar bilmelidirler ki, FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdit oluşturmaktadır. Terörizmle mücadele uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. Biz tüm ülkelerin çifte standart uygulamadan Türkiye'nin terörizmle mücadelesine destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz destanı kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada hain darbe girişimi üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek, FETÖ tarafından planlanan, örgütün ordunun içine sızdırdığı mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünün, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Teröristlerin seçilmiş hükümeti, anayasal düzen ve parlamenter sistemi yıkarak bir cunta hükümeti kurmayı hedeflediklerini kaydeden Ceyhun, "15 Temmuz gecesi başlayan kalkışma, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı konuşma sonrası seyir değiştirmişti." dedi.

Ceyhun, bu 7 yıllık zaman zarfında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı olağanüstü sınamalara rağmen FETÖ'ye karşı mücadelesini hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürüttüğünü dile getirdi.

FETÖ'nün çeşitli maskeler altına sığınan, bulunduğu ortamda kanser gibi yayılan zehirli bir yapı olduğuna işaret eden Ceyhun, "Batıda, bilerek veya bilmeyerek FETÖ'ye karşı tavizkar yaklaşımlar maalesef mevcuttur. Darbede yer alan şahısların özellikle bazı Batılı ülkelere yaptıkları iltica başvurularının olumlu sonuçlanması, kendilerine kucak açılmasını, FETÖ yapılarının halen faaliyetlerini sürdürüyor olmalarını üzüntüyle karşılıyor, FETÖ'ye destek kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ceyhun, bu yaklaşımın vicdanlarda derin yaralar açtığına dikkati çekerek, FETÖ ile mücadelede yılmadan, yorulmadan hakikatleri muhataplarına anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

15 Temmuz'u anlatan fotoğraf sergisinin de bulunduğu etkinlik şehitlerin ruhlarına okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu.