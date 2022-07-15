15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını - Haberler

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15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını

ANKA - Güncel
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Ankara'da Özel Kuvvetler Karargahı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde’deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.

ENES CAN ÖZMEN

Ankara'da Özel Kuvvetler Karargahı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.

Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. Vatandaşlar bugün de Halisdemir'in mezarıni ziyaret ederek dua etti.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve Arnavutköy'den başlayan Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu, sporcuların Halisdemir'in kabrine gelmeleri ile tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turuna katılan sporcular farklı illerden aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine getirdi.

ANKA / Güncel

Ömer Halisdemir Niğde Güncel Haberler

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