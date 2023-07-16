Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında madenci anıtında etkinlik ve demokrasi nöbeti düzenlendi. Etkinliğe birçok kamu kurumu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşmalar yapıldı ve saygı duruşu gerçekleştirildi. Etkinlik, sancak koşusu ve konserle sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerle kutlandı

ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında madenci anıtında etkinlik ve demokrasi nöbeti düzenlendi.

Madenci anıtındaki etkinliklere, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsaccısı Başsavcı Abdurrahim Alan, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, siyasi parti temsilcileri daire müdürler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikle saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Program konuşmalarla devam etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk Milletinin milli iradesine karşı alçakça bir darbe girişiminde bulunuldu. Bugün buraya Milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve diğer bütün mukaddes değerlerimiz uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. FETÖ terör örgütünün bu hain darbe teşebbüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeci batılı devletlerin işgaline zemin hazırlayacak bir kaos ortamına sürüklemeyi, devletin bütünlüğünü ve gücünü gerek ulusal gerekse uluslararası arenada zayıflatmayı, pazarlık gücünü elinden almayı amaçlıyordu. Hain hesapları tutmadı" dedi.

Vali Tutulmaz, "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde; Valiliğimizce düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile "Türkiye Yüzyılının Kahramanlarını" Anma etkinliğimize hoşgeldiniz diyor, katılımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 08 - 09 Temmuz 2023 tarihlerinde ilimizle birlikte Batı Karadeniz Bölgesindeki illerimizde sel, su baskını ve taşkınlara sebep olan aşırı yağışlardan olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun derken biri ilimizde olmak üzere hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan ve devleti tümüyle ele geçirme amacı taşıyan darbe girişimi, asil ve kahraman milletimizin onurlu direnişi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı dik duruşu ve liderliği sayesinde bozguna uğratılmış, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan, feraset sahibi necip milletimiz tarihte eşi görülmemiş bir direniş örneği ve cesaret sergileyerek Fethullahçı terör örgütüne karşı bir demokrasi zaferine imza atmış, demokrasimize kasteden bu, sinsi darbe girişimine karşı, Türk milletinin, verdiği toplumsal destek ve Türkiye'nin gücü ulusal ve uluslararası kamuoyuna gösterilmiştir.15 Temmuz gecesi alçakça düzenlenen hain darbe girişimine Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever mensupları, kahraman emniyet güçlerimiz ve milletimizin verdiği karşılık devlet ve milletin bütünleştiği, bir Milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır" dedi.

AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, "2 bin yıllık devlet millet varlığımızın en hain en alçak kalkışmalarından olan 15 Temmuz hain FETÖ 7'inci seneyi devriyesinde burada bulunmaktayız. Öncelikle bu hain kalkışmada Vatana için milleti için bizler için geleceğimiz için rahmeti rahmana kavuşmuş 252 şehidimize Cenab-ı Allahtan rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Ardından Gençlik Spor Bakanlığınca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan sancak koşusunda getirilen Türk bayrağı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a teslim edildi. Bayrak teslim törenin ardından koşuda dereceye giren sporculara Vali Tutulmaz ve protokol üyeler tarafından katılım belgesi verildi.

Programın son bölümünde ise grup derun ve madenci korusu konser verdi.

Etkinlik demokrasi nöbeti tutulması ve sabah ezanın eş zamanın selaların okunmasıyla sona erecek.