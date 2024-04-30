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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Toplu Taşıma Ücretsiz

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EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlara toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak sunulacak.

EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. 360 güzergahta, cumartesi servis programıyla hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilir."

Kaynak: AA / Güncel

1 Mayıs Ego Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

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