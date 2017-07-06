Gümüşhane'de Fetö/pdy Operasyonu

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda örgütün Ağrı imamı olduğu iddiasıyla aranan M.A. yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ağrı Sulh Ceza Mahkemesince terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve KHK ile görevinden ihraç edilen M.A'nın (39) Torul ilçesi kırsalında olduğu bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.



Gümüşhane KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, M.A. dün akşam saatlerinde ormanlık alanda bir av tüfeği ve 4 adet av fişeğiyle ele geçirildi.



Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenilen M.A'nın FETÖ/PDY'nin Ağrı imamı olduğu iddiasıyla arandığı bildirildi.