Gümüşhacıköy'de kış lastiği denetimi
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Gümüşhacıköy'de kış lastiği denetimi

18.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:26
Gümüşhacıköy'de kış lastiği denetimi

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri, kış lastiği denetimi yaptı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri, kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik ekiplerinin, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği kullanma zorunluluğu çerçevesinde yaptığı denetimlerde, araçların evrakı ile kış lastiği takılı olup olmadığı kontrol edildi, lastiklerin diş derinliği ölçüldü.

Yapılan denetimlerde kış lastiği taktırmayan ticari araçlara yönelik cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde sürücüler buzlanmaya karşı da uyarılarak broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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