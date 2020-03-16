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Kapalıçarşı, Fed, Ekonomi

Gram altın 314 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 313,7 liradan alıcı buluyor.

16.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:18
Gram altın 314 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 313,7 liradan alıcı buluyor.


Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalışla 311,7 liradan tamamladı.


Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 313,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.091 liradan satılıyor.


Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.533 dolar seviyesinde dengelendi.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.

Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurduğuna dikkati çeken analistler, alınan kararlar sonrası 1.575 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatının daha sonra gerileyerek 1.530 dolar civarında dengelendiğini ifade etti.

Analistler, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini anımsattı.

Teknik açıdan altının onsunda 1.516 doların destek, 1.560 doların direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 310-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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