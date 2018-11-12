Göztepe'nin Skor Yükünü Yasin Çekti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Yasin Öztekin, bu sezon İzmir ekibinin ligde attığı gollerin yüzde 60'ına doğrudan katkı yaptı.

Sezon başında Göztepe'ye gelen Yasin Öztekin, İzmir temsilcisinde adeta ikinci baharını yaşıyor. 12 lig maçında 7 kez rakip fileleri sarsan Öztekin takımın en skorer oyuncusu olmayı başarırken, sarı-kırmızılıların attığı gollerin yüzde 60'ına doğrudan katkıda bulundu. Göztepe 12 haftada rakip ağlara 15 gol bırakırken, Yasin Öztekin 7 kez gol sevinci yaşayarak bu alanda takımın en başarılı ismi olmayı başardı. Deneyimli oyuncu attığı 7 golün yanı sıra bu sezon 2 kez de gol pası vererek 15 golün 9'una doğrudan katkı verdi. 15 golün 9'una direkt katkı yapan Yasin, bu sezon İzmir ekibinin attığı gollerin yüzde 60'ına imza atarak oldukça formda bir görüntü sergiledi.

Krallık yarışı veriyor

Attığı 7 golle takımın skorer ismi konumunda bulunan Yasin Öztekin, 12 gollü Kasımpaşa'nın forveti Diagne'nin ardından gol krallığı yarışında da ikinci sırada kendine yer buldu. Deneyimli futbolcu, forvette görev yapmamasına rağmen Rodallega, Doukara, Burak Yılmaz ve Eren Derdiyok gibi golcüleri geçmeyi başardı. Öztekin, kariyerinde en golcü sezonu 2016/2017 sezonunda Galatasaray'da forma giyerken yaşadı. Tecrübeli isim o sezon 36 resmi maçta rakip filelere 11 gol bırakmayı başarırken, bu yıl 5 gol daha atması durumunda kendi kariyer rekorunu da kırmış olacak. - İZMİR