Göztepe-Beşiktaş maçının hakemleri kim? Göztepe-Beşiktaş yan hakemleri ve VAR hakemi kim?
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Göztepe-Beşiktaş maçının hakemleri kim? Göztepe-Beşiktaş yan hakemleri ve VAR hakemi kim?

Göztepe-Beşiktaş maçının hakemleri kim? Göztepe-Beşiktaş yan hakemleri ve VAR hakemi kim?
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Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonun belli olacağı Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler düdük çalacak. Göztepe-Beşiktaş yan hakemleri ve VAR hakemi kim? Göztepe-Beşiktaş maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçen hafta görev almayan Aydınus ve Çakır'a düdük verilmesi dikkat çekti. Göztepe-Beşiktaş maçının hakemleri belli oldu! Göztepe-Beşiktaş yan hakemleri ve VAR hakemi kim?

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ

Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Fırat Aydınus kimdir? Göztepe-Beşiktaş hakemi Fırat Aydınus kaç yaşında? Fırat Aydınus kariyerini bu maçla sonlandırıyor!
Fırat Aydınus kimdir? Göztepe-Beşiktaş hakemi Fırat Aydınus kaç yaşında? Fırat Aydınus kariyerini bu maçla sonlandırıyor!

İşte 42. hafta maçlarının hakemleri;

  • 18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
  • 18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
  • 18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat
  • 18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
  • 18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa
  • 20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
  • 20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
  • 20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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