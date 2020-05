Gözlerini kaybetmek üzereydi, İlkadım Belediyesi yetişti SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi sağlık ekipleri, gözlerini kaybetmek üzere olan yavru kediyi ve annesini rehabilitasyon merkezine yetiştirdi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi sağlık ekipleri, gözlerini kaybetmek üzere olan yavru kediyi ve annesini rehabilitasyon merkezine yetiştirdi.

Gelen bir ihbarı değerlendiren İlkadım Belediyesi sağlık ekipleri, yaşam mücadelesi veren yavru kedi ve annesini zaman kaybetmeden Büyükşehir Belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek hayata tutunmasını sağladı. Enfeksiyondan gözlerini kaybetme noktasına gelen yavru kedi rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Sokağa çıkma yasağı ile hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanlarına İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri yaşam desteği oluyor. Alo 153 ihbar hattına gelen ihbarı değerlendiren Sağlık İşleri ekipleri, Hastanebaşı Mahallesi Gülistan Sokak'ta enfeksiyondan dolayı gözlerini kaybetme noktasına gelen yavru kediye ve hasta annesini müdahale etti. Zaman kaybetmeden bulunduğu yerden alınan anne ve yavrusu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Ekipler tarafından adı "Şanslı" konan yavru kedi ve annesi muayene edilerek, tıbbi müdahalede bulunuldu.

"Sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz"

Tahminen 6 aylık olan yavru kedinin enfeksiyondan dolayı her iki gözünü kaybetme noktasına geldiğini söyleyen İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Onur Akça, "İltihaplaşma oluşan kediyi Büyükşehir Belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek gerekli tedavilerine başlandı. İlçemizde sahipsiz veya güçten düşmüş sokak hayvanlarına yardım için haftanın her günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zamankinden daha çok ilgi ve sevgiye muhtaç olan can dostlarımızı her zaman koruyan, sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bizim için her can önemlidir"

Doğada yaşayan her canlının önemli olduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hayvanların hayatına da büyük önem veriyoruz. Bu zorlu süreçte yardım ve desteğe ihtiyacı olan can dostlarımıza sağlık işlerine bağlı ekiplerimizi sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine büyüklü ve küçüklü beslenme noktaları oluşturarak bu noktalara düzenli olarak yemek ve su bırakıyoruz. Bizim için her can önemlidir. Sizler de hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımız hayvanlara bir el uzatıp onlar için bir kap yemek, bir kap su, sıcak bir yuva vererek onları mutlu edebilirsiniz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA