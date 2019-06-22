Gönen'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hazine arazisine uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi eken 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sarıköy Mahallesi Kanalboyu mevkisinde bulunan hazine arazisine kimliği belirsiz şahıslar tarafından kenevir ekimi yapıldığına dair bilgiye ulaştı.

Bölgeyi gözetim altına alan ekipler, gece geç saatlerde kenevir bitkilerini sulayan A.D. ve H.C'yi yakaladı. Olay yerinde 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, saksıda dikilmeye hazır 3 kök kenevir bitkisi daha bulundu.

A.D. ve H.C. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA