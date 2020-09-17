Gölbaşı'nda Kovid-19 denetimi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Konya kara yolunun Gölbaşı girişinde bulunan Oğulbey Jandarma Yol Kontrol Noktasında denetim yaptı.

Ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşlara salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Jandarma ekipleri, Ankara dışından gelerek geçiş yapan sürücü ve yolcuların HES kodu ve kimliklerini de kontrol etti.

Kaynak: AA