Gölbaşı'nda Kovid-19 denetimi
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Gölbaşı'nda Kovid-19 denetimi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Gölbaşı'nda Kovid-19 denetimi
17.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:25

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Konya kara yolunun Gölbaşı girişinde bulunan Oğulbey Jandarma Yol Kontrol Noktasında denetim yaptı.

Ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşlara salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Jandarma ekipleri, Ankara dışından gelerek geçiş yapan sürücü ve yolcuların HES kodu ve kimliklerini de kontrol etti.

Kaynak: AA

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