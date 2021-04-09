Gölbaşı ilçesinde Polis Haftası kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı ilçesinde Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gölbaşı ilçesinde Polis Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıldönümü kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıldönümü kutlandı.

Gölbaşı Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen programa ilçe Emniyet Müdürü Komiser Şahin Gül tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunumu ile başlarken Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe Emniyet Müdürü Şahin Gül ve polis memurları Kaymakam Mutlu Köksal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Mutlu Köksal Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünü kutlayarak, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında hiçbir tehdide boyun eğmeyen Kahraman Türk Polisimizin 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Geçtiğimiz 176 yılda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da üstün başarılar göstermeye devam edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde Polis Haftası kutlandı
Gölbaşı ilçesinde Polis Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Oğuzhan Koç Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gölbaşı ilçesinde Polis Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:46:54. #1.15#
title