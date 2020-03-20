Gölbaşı Belediyesinden sosyal mesafe uygulaması Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, yeni nesil 'Korona virüs' salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara elektronik ortamda da kolaylık sağlamaya başladı.

Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, yeni nesil 'Korona virüs' salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara elektronik ortamda da kolaylık sağlamaya başladı. Vatandaşlar, evden çıkmadan belediyedeki işlemlerini online olarak yapabilecek.

Türkiye genelinde 'korona virüs' (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hizmetlerde akıllı çözümleri hayata geçirdiklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Salgın hastalıkla mücadele kapsamında vatandaşlarımız belediyemize gelmeden de işlemlerini halledebilir. Bu kapsamda resmi web sitemiz üzerinden imar işlemleri de dahil olmak üzere bir çok işlem online olarak yapılabiliyor. Vatandaşlarımız online hizmetlerden faydalanırken, hem zamandan kazanırken hem de teması ve salgın hastalıklara karşı riski azaltabilir" dedi.

Vatandaşlar, Gölbaşı Belediyesinin resmi internet sitesinde "tahakkuk bilgileri sorgulama, arsa rayiç bedel sorgulama, sicil ve beyan bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama, bina metrekare maliyetleri, aşınma payları, arsa birim değerleri, emlak beyanı" işlemlerini online olarak yapabilecek. İmar Müdürlüğünün imar çapı, yol kotu, mimari proje, statik proje, zemin etüd raporu, peyzaj projesi, ruhsat başvurusu, iskan başvurusu ve tüm başvurular, belediyenin resmi web sitesindeki e-dilekçe bölümünden yapılabilecek.

E-Dershane hizmeti de faaliyete geçti

Gölbaşı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 'korona virüs' önlemleri için eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin derslerinden ve sınava hazırlıklarından geri kalmamaları için lise son sınıf öğrencilerine uzaktan erişim desteği sağlamak amacıyla E-Dershane'yi de hizmete sunmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA