ANKARA (Habermetre) - 24 Kasım 2021, Çarşamba Haberler

GÖLBAŞI BELEDİYESİ MÜSABAKADA MADALYALARI TOPLADI

19-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen "Atatürk'ü Anma Kupası" müsabakaları sona erdi. Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü, karşılaşmadan madalyalarla döndü.

Üç gün süren ve 64 kulüpten 376 sporcunun katılımları ile tamamlanan "Atatürk'ü Anma Kupası" müsabakaları sona erdi. 4 maçta 12 puan alan Gölbaşı Belediye Spor Kulübü, karşılaşmadan 2 altın, 5 gümüş 5 de bronz madalya kazanarak döndü. Takım halinde Minikler Point Fighting branşında 2. olan kulübün sevinci görülmeye değerdi.

Sporcuları başarılarından ötürü tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı Belediyesi olarak, spora ve sporcuya verdiğimiz desteği her daim dile getirdik. Açtığımız tesisler ve hayata geçirdiğimiz diğer projelerimizle sporcularımızın yanında olmaya devem edeceğiz. Atatürk'ü anma adına yapılan bu spor etkinliği bizler için çok kıymetli. Kulübümüzün de müsabakalardan başarıyla dönmesi gurur verici "açıklamasında bulundu. Yakın zamanda faaliyete açılan Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin de Gölbaşı için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Şimşek, sporcuların ailelerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Musa Şahin ise başarılar ile gurur duyduklarını belirterek "2024 olimpiyatlarında olması Muhtemel Kick Box takımımız hedefe emin adımlar ile ilerliyor. Bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Dereceye giren sporcular; Fatmanur Esen 1., Elanur Erdoğan 1., Eray Konca 2., Gaye Su Gökhan 2., Rümeysa Uysal 2., Özgür Pekince 2., Murat Can Tibre 2., Yaren Iğnak 3., Mustafa Polat 3., Kuzey Yusuf Yüksel 3., İbrahim Azad Şahin 3., Nisanur Ataseven 3.

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