ESENLER (Habermetre) - Eklenme tarihi 21 Eylül 2021

ABONE OL GÖKSU'DAN MUHTARLAR İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Koordinasyon üyelerinin de katıldığı, muhtarlar için bilgilendirme toplantısı Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi 15 Temmuz Millet Bahçesi ve çevresinde yürütülen projeler hakkında muhtarlar için bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'ndan Gençlik Merkezi'ne Şifa Bahçesi'nden spor tesislerine, bisiklet ve yürüyüş yollarından meyve bahçesine kadar 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin ilçede 7'den 70'e herkesin nefes aldığı, kendisini şehrin stres ve yoğunluğundan kurtarıp dinlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği bir mekan haline geldiğini anlattı.

BU SONUNCULUKTAN MEMNUNUZ Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2020 - 2021 yılının ilk 6 aylarını kapsayan, mal varlığı ve kişilere karşı işlenen suçların baz alarak hazırladığı son rapora göre Esenler'in İstanbul ilçeleri arasında en sonda olduğunu hatırlatan M. Tevfik Göksu, "Bu sonunculuktan son derece memnunuz. Göreve geldiğimiz yıllarda bu raporlarda hep ilk 3 sırada yer alırdık. Allah'a şükür artık sonuncuyuz. Elbette bu bir anda olmadı. Yürüttüğümüz fiziksel, kültürel ve sosyal dönüşümlerle bu başarıyı elde ettik" dedi.

TAMAMLANDIKÇA KONUTLARI DAĞITACAĞIZ Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da muhtarlar için bilgi aktaran Göksu, Güney Rezerv alanında inşaatların hızla devam ettiğini ve bir kısmının tamamlanarak kuralarının çekildiğini söyledi. Göksu, "İnşaatlarımız süratle devam ediyor. Her ay kuralar çekerek hak sahiplerine telsim etmeye devam edeceğiz. Kuzey rezerv alanındaki inşaatlarımız ile burada yapacağımız 1 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki Türkiye'nin en büyük millet bahçemizin inşasına da yakında başlayacağız" dedi.

ESENLER'İN TALİHİ DEĞİŞİYOR Kentsel dönüşümle birlikte Esenler'in tarihinin ve talihinin de değişeceğini söyleyen Göksu, "Biz sadece kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Bu bölge aynı zamanda Türkiye'nin ilk Akıllı Şehri oluyor. Akıllı Şehir ile birlikte burada bir de Teknoloji Geliştirme Bölgesi var. Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı kararla kuruldu. Esenler'i bir teknoloji üssü ve bilişim şehri haline getirecek olan bu bölgede, Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Bu karar, Esenler'in tarihini ve talihini değiştirecek büyük bir gelişme" diye konuştu.

BAKANDAN ESENLER İÇİN SÜRPRİZ KARAR Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir gün önce geri dönüşümden kazanılan 6 milyonuncu defterin öğrencilere dağıtım törenine katıldığını hatırlatan M. Tevfik Göksu, "Bakanımız okullarımız için sürpriz karar verdi. 12 yılda elde ettiğimiz defterlerin mali değerinin 9 milyon TL olduğunu öğrenen bakanımız 'O zaman biz de bakanlık olarak Esenler'deki okullarımıza 9 milyon TL gönderilim' müjdesini verdi" dedi.

10 OKUL DAHA YAPILACAK Esenler içinde ve kentsel dönüşüm alanlarında toplam 10 okul yapılacağını, bunların bir kısmının inşaatına başlandığını söyleyen Göksu, "Milli Eğitim Bakanımız bu okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetişeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanımız sağ olsun bizim Esenler'deki özel eğitime muhtaç çocuklarımız için yapacağımız okulu da üstlendi. Özel çocuklarımız için Milli Eğitim Bakanlığımız çok özel bir okul yapacak" diye konuştu.

MUHTARLAR MEMNUN KALDI Mahalle muhtarları bir toplantı ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kendilerine bilgi sunulmasından son derece memnun kaldıklarını belirttiler ve mahalleri ile ilgili çeşitli görüş, öneri ve taleplerini dile getirdiler. Başkan Göksu da muhtarların öneri ve taleplerini tek tek not alarak bunların hepsinin dikkate alınacağını söyledi.

Esenler'de gerçekleştirilen ve yürütülmekte olan projeleri takip etmek için belediyemizin projeler sayfasını inceleyebilirsiniz.

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