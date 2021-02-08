Gökhan Alkan'dan şaşırtan romantiklik açıklaması!

Alkan dergiye verdiği röportajda "Romantik bir adam mısınız?" sorusunu, "Romantiğim. Bunda aileden getirdiğim genlerimin kabahati büyük. Babam da, amcam da, dayım da, büyük dedem de… Hepsi romantik ve güzel seven adamlar" diye cevapladı.





Kaynak: Snob Magazin