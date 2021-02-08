Gökhan Alkan'dan şaşırtan romantiklik açıklaması!
08.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:49
Yasak Elma dizisinin setinde tanıştığ Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncu Gökhan Alkan, Re Touch Mag X'dergisinin bu ayki kapağında yer aldı. Alkan'dan şaşırtan romantiklik itirafı geldi
Alkan dergiye verdiği röportajda "Romantik bir adam mısınız?" sorusunu, "Romantiğim. Bunda aileden getirdiğim genlerimin kabahati büyük. Babam da, amcam da, dayım da, büyük dedem de… Hepsi romantik ve güzel seven adamlar" diye cevapladı.
Kaynak: Snob Magazin