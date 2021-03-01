Göç İdaresi Yabancılar İletişim Merkezi "Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda" birinci oldu
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Göç İdaresi Yabancılar İletişim Merkezi "Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda" birinci oldu

01.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:28
Göç İdaresi Yabancılar İletişim Merkezi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157), Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda (Global Contact Center World Events) birincilik elde etti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157), Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda (Global Contact Center World Events) birincilik elde etti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, YİMER 157'nin, ABD'de çevrim içi düzenlenen yarışmanın, "En İyi Acil Servis Hizmetleri Ödülü" kategorisinde dünya birincisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, YİMER 157'nin, ilk olarak 29 Ekim 2020'de düzenlenen ve 50 ülkeden 1500 katılımcının yer aldığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölge yarışmasında altın madalya alarak, Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması kapsamında dünya klasmanında yarışmaya hak kazandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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