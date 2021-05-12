GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

GMİS Yönetim Kurulu tarafından yapılan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar, insanların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir. İçinde bulunduğumuz zor covid-19 pandemisi sürecinde; Sosyal mesafeyi korusak da, bir araya gelemesek de yüreklerimiz kardeşlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla dolu. Ramazan Bayramının; sağlıklı günlere, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) ve özel sektör işyerlerimizde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, tüm halkımızın, İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz. Bayramın; kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur, sağlık ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:44:49. #1.16#

title