GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

GMİS Yönetim Kurulu tarafından yapılan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar, insanların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir. İçinde bulunduğumuz zor covid-19 pandemisi sürecinde; Sosyal mesafeyi korusak da, bir araya gelemesek de yüreklerimiz kardeşlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla dolu. Ramazan Bayramının; sağlıklı günlere, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) ve özel sektör işyerlerimizde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, tüm halkımızın, İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz. Bayramın; kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur, sağlık ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı