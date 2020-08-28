Global risk iştahı yüksek seyrediyor… FED Başkanı Powell'ın dünkü konuşmasında büyümeye daha fazla vurgu yapmasıyla birlikte global risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor.

ABD vadeli ve Asya piyasalarında alıcılı bir görünüm var. Diğer taraftan koronavirüs tedavisi ve aşısına yönelik olumlu beklentiler piyasalara destek olmaya devam ediyor. Risk iştahındaki olumlu seyirle birlikte BIST100 endeksinin güne artıda başlaması günün geri kalanında haber akışına göre bir yön çizmesi beklenebilir. Doğu Akdeniz meselesi ve koronavirüs salgını kaynaklı haberler gündemdeki yerini koruyor.

USDTRY…Gelişen Piyasa Ülke Para Birimleri Alıcılı Bir Görünüm Sergiliyor… TL varlıklarda pozitif seyir gözlemlendi. Son haftada yabancı çıkışı azalırken, Merkez Bankası'nın döviz rezervi 56 milyon dolar artış gösterdi. TCMB Ağustos ayı toplantı tutanağını yayımladı. Döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarının yanı sıra kredilerdeki güçlü ivme neticesinden enflasyon eğiliminin artış gösterdiğine işaret edildi. Dün 7.37 seviyelerine kadar yükselen Dolar TL kuru ilerleyen saatlerde 7.31 seviyelerine geriledi. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 7.35 seviyesi

altında işlem görmeye devam ediyor.

EURTRY…TL Euro Karşısındaki Kayıplarını Geri Alma Çabasında… Gelişen piyasa ülke para birimleri bu sabah alıcılı bir görünüm sergilerken TL Euro karşısında direnç gösterme çabası içerisinde bulunuyor.

EURUSD… Powell'ın Açıklamaları Sonrasında Parite Yükseldi… Powell'ın açıklamaları sonrasında Euro Dolar paritesi 1.19 seviyelerine kadar yükseldikten sonra kısmi bir şekilde geri çekilerek 1.1850 seviyelerinde konsolide olma çabası içerisine girdi. Powell piyasalar tarafından dikkatle takip edilen Jackson Hole toplantısında faiz indirimi için daha az alanları olduğunu ifade etti. FED'in para politikasına yönelik yeni yaklaşımını açıklayan Powell, enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa geçileceğini ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedefleneceğini duyurdu. Powell bu paradigma değişimini para politikası çerçevesinde güçlü bir güncelleme olarak niteledi.

XAUUSD…Yeniden 1950 $ Seviyesine Yöneldi… Powell'ın yeni enflasyon stratejisini açıklamasıyla birlikte altının ons fiyatı değer kazandı. FED zaman içerisinde ortalama yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini duyurdu ve hedefin çok aşılması ve fiyatlar üzerinde aşırı bir baskı oluşması durumunda FED'in harekete geçinmekten kaçınmayacağını da ekledi. Gelen açıklamalar altın fiyatlarında sert dalgalanmaların görünmesine yol açtı.

GAUTRY… Ons Fiyatındaki Yükselişten Destek Buldu… Altının ons fiyatındaki yükselişten destek bulan gram altın 460 TL seviyelerine yöneldi.

BRENT…Laura Kasırgası Ufak Tefek Hasarla Atlatıldı… Laura kasırgasının beklenenden az hasarla atlatılması ve rafinerilerin zarar görmemesiyle birlikte bu haftaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Kasırganın şiddetinin azalması ve tropikal fırtınaya dönmesiyle birlikte yatırımcıların gözü yeniden enerji talebindeki toparlanmaya döndü. Brent petrolün varil fiyatı vadeli piyasalarda 45.7 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500… Powell'ın Konuşması Sonrasında Wall Street Yükselmeye Devam Etti… FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda gerçekleştirdiği konuşma sonrasında, gevşek para politikasının devamına yönelik sinyallerle birlikte S&P500 endeksi %0.2 artışla 3,485 puana ulaştı. ABD 2.çeyrek büyüme verisi ikinci okumada pandeminin etkisiyle -%31.7'ye geriledi. Piyasa beklentisi ABD ekonomisinin -%32.5 daralacağı yönündeydi. Diğer taraftan ABD işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 6 bine geriledi.

Kaynak: Bültenler