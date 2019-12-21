Giresun'da tır ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Kuskunlu köyü mevkisinde Ferhat Kuru idaresindeki 28 AAH 100 plakalı tır ile Ahmet Birinci yönetimindeki 61 S 3790 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada yaralanan Birinci ile beraberindeki Erdal Topal, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.