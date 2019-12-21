Giresun'da tır ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Giresun'da tır ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:36
Giresun'da tır ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

'un ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Kuskunlu köyü mevkisinde Ferhat Kuru idaresindeki 28 AAH 100 plakalı tır ile Ahmet Birinci yönetimindeki 61 S 3790 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada yaralanan Birinci ile beraberindeki Erdal Topal, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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