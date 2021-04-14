Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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