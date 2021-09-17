Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | Sağlık

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı Önce ateş sonra öksürük derken gözünü hastanede açtı Aşı olmayı geciktirince pişmanlık yaşan genç yaşıtlarını uyardı: "Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar" Düzce'de aşı olmayı geciktirdiği dönemde korona...

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı

Önce ateş sonra öksürük derken gözünü hastanede açtı

Aşı olmayı geciktirince pişmanlık yaşan genç yaşıtlarını uyardı:

"Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar"

DÜZCE - Düzce'de aşı olmayı geciktirdiği dönemde korona virüse yakalanan 23 yaşındaki genç kız, yoğun bakımda iyileşmek için çaba harcıyor. Aşı olmayı ihmal ettiği için pişman olduğunu dile getiren, "Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Yaptırmazlarsa akciğere gidiyor, nefes almakta zorluk çekiliyor" dedi.

Pandemi'nin ilk döneminde risk grubu ileri yaşlardakiler olurken, ikinci yılda risk taşıyan yaş gruplarına gençlerde girdi. Düzce'de yaşayan 23 yaşındaki Fehime Yıldız ise aşı olmayı geciktirdiği dönemde korona virüse yakalandı. 15 gün önce korona virüse yakalanarak hastalığının ilerlemesi neticesinde Düzce Atatürk Devler Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Virüsün akciğer tutulumu nedeniyle solunum cihazına bağlanan Yıldız, iyileşerek yeniden normale döneceği günleri sabırsızlıkla bekliyor. Aşı olmakta geç kaldığı için yaşadığı pişmanlığı dile getiren Yıldız, tedavisinin ardından mutlaka aşısını olacağını söyledi.

"Ben gencim, aşımı yaptırmadığım için pişmanım"

Hastalık döneminde 5-10 gün nefessiz kaldığını hissettiğini belirten Yıldız, "15 gündür hastanede pandemi servisinde tedavi görüyorum. Hastalık bende önce ateşle başladı. Sonra öksürük ilerledi. Sonra nefesim durdu. 5-10 gün nefessiz kaldım. Bu makinelerle nefes almaya çalışıyorum. Şimdi biraz daha iyiyim. Böyle devam eder mi bilmiyorum. İnşallah bir an önce düzelirim. Aşı olmadım, çok geç kaldım onun için. Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Yaptırmazlarsa akciğere gidiyor, nefes almakta zorluk çekiliyor. Bu defa iyileşme sürecini etkiliyor. Bu nedenle aşı olsunlar. Bende çok geç kaldığım için ilaç alıyorum. Şu anda tedavi sürecim iyi gidiyor. Doktorlarım, hemşirelerim ilgileniyor. Gerekli bütün ilaçlarım veriliyor. Gençlerimiz, velilerimiz henüz başlayan okullarda bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Ben gencim, aşımı yaptırmadığım için pişmanım. Aşı olsaydım hastalığım bu kadar ilerlemezdi sanırım. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar" dedi.

"Hastanede yatan hastaların yüzde 85'i aşılarını tamamlamayan vatandaşlar"

Koronavirüsten korunmanın ilk şartının aşı olduğunu belirterek aşının yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Düzce İl sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise, "Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 55 civarı aşısız olan vatandaşlarımız. Özellikle genç hastalarımız var. 22 ile 32 yaş aralığında. Hatta 30'lu yaşlarında entübe olan hastalarımızda var. Hastanede yatan vatandaşların Yüzde 85-90'ı aşısını tamamlamamış hemşerilerimizden oluşuyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına aşılarımızı yaptırsak ta uymamız gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda ve toplumun yoğun olduğu alanlarda çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda işimizi halledip hemen çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Aşılama çalışmaları hızla sürüyor

Öte yandan Düzce'de aşı çalışmaları ise bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi içinde kurulan alanda aşı olmak isteyen vatandaşlar aşılarını olabiliyor.

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı
İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri
11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

 Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

 İl Sağlık Müdürü: Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız

İl Sağlık Müdürü: Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek
Spor Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Donald Trump Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:33:22. #1.12#