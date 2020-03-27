Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz." denildi.

Kaynak: AA