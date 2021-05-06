Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, top kapma ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, son bölümde yapılan ayak tenisi ve kas esnetme hareketleriyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak